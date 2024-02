Banda Municipal 'Artistas Funchalenses' assinala 174 anos no domingo

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses celebra no próximo domingo, dia 18 de Fevereiro, os seus "174 anos de história, transmitida através da dedicação dos nossos antepassados e pela qual somos hoje responsáveis por assegurar a sua transmissão às gerações futuras", anuncia em nota de imprensa.

"Queremos manifestar o nosso agradecimento a todos os executantes, músicos, sócios e parceiros, pois são os pilares desta instituição", realça, antes de informar do programa de celebrações dividido em vários momentos, a começar no domingo, mas que se estendem por todo o ano englobados na sua actividade cultural.

Programa de comemorações:

Dia 18 de Fevereiro

08h00 - Hastear da Bandeira e tocar do Hino da Banda e da Marcha do 173º Aniversário

10h00 - Desfile até ao Museu Quinta das Cruzes

11h00 - Celebração Eucarística na Sé

12h00 - Execução do Hino da Fundação e da Marcha do 174º Aniversário

12h15 - Desfile até à Sede da Banda

13h00 - Almoço de Aniversário para os Sócios Executantes e Orgãos Sociais

Dia 24 de Fevereiro

19h00 - convívio com sócios, familiares e simpatizantes, na sede da Banda.

"Para este ano de 2024, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses, dará continuidade à sua atividade através da realização de concertos, intercâmbio e atividades de caráter associativo estando para já previsto" para os dias 7 de Abril, "no Centro Cultural e de Investigação do Funchal - Concerto Comemorativo do 174º Aniversário, que contará com a participação especial da solista Cristina Barbosa".

A 1 de Junho, vão dar um "concerto do Dia da Criança, uma concerto único e especial, em parceria com o projeto Sons em Família"; a 22 de Junho, "na sede da banda, Arraial dos Artistas"; entre Julho e Agosto, uma "Oficina Musical 'Filarmónicos de Gema', que visa a divulgação da escola de música; de 3 a 7 de Outubro, promovem um "intercâmbio com a Filarmónica de Chãs - Leiria",

E concluem, acreditando que "2024 será certamente um ano com novos desafios e nós Artistas Funchalenses vamos garantir que a nossa grande instituição continue a crescer e a prevalecer".