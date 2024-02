Bom dia. Estas são as principais notícias do dia, entre as coisas a problemática da violência no namoro, com problemas antigos por resolver nas novas gerações.

No Correio da Manhã:

- "'Macaco' e mais 200 atacaram adeptos do Benfica. Caso tido em conta na 'Operação Pretoriano'"

- "Sondagem Intercampus/CM. AD à frente dos socialistas e direita aumenta vantagem"

- "Liga Europa. Amorim teme lesões na Suíça"

- "Benfica. Cabral é aposta ganha de Rui Costa"

- "64% estão com ele. André arrasa Pinto da Costa"

- "70 anos juntos. Antigo ministro [dos Países Baixos] e mulher morrem de mãos dadas"

- "Cinco por dia. 63% dos jovens sofrem violência no namoro"

- "Odivelas. Sequestrado três dias em casa"

- "Parque automóvel. Carros para abate têm em média mais de 24 anos"

- "Nem o mau tempo afastou foliões"

No Público:

- "Bolseiros de doutoramento desamparados sem receber por atrasos da FCT"

- "Mulheres. Só um terço dos anos a partir dos 65 anos é vivido sem incapacidades"

- "INE confirma agravamento dos níveis de abandono escolar"

- "Remunerações. Presidente do Grupo Montepio ganha meio milhão por ano"

- "Entrevista. Rui Rocha: 'O país não funcionaria sem imigração'"

- "Estados Unidos: Ajuda à Ucrânia passa no Senado, para morrer na câmara baixa"

- "25 de Abril. Carolina e Bárbara levam-nos ao dia inicial, inteiro e limpo"

- "Cessar-fogo em Gaza. Negociações avançam no Egito com Rafah sob ameaça de invasão terrestre"

- "Megapacote sobre lixo. Leis para resolver o 'elefante de plástico' da gestão de resíduos à espera de Marcelo"

No Jornal de Notícias:

- "Há oito queixas por dia de violência no namoro"

- "Carnaval com lotação esgotada"

- "Análise à jornada. O pesadelo de Conceição: quatro derrotas e só 35 golos em 21 jornadas"

- "Rua de Brito Capelo vai ter novo piso na zona pedonal"

- "Morreu após ir 11 vezes ao hospital e pais querem indemnização"

- "Governo congela taxa e tira 42 milhões às autarquias"

- "Legislativas 2024. Habitação e mobilidade são prioridades dos candidatos pelo Porto"

- "Terrorismo e corrupção no duelo entre Ventura e Mortágua"

- "Combustíveis. Gasóleo ficou dez cêntimos mais caro desde o Natal"

- "Beja. Polícia prende colega da mulher que o acusou de traição"

- "Mais seis praias com nadadores-salvadores no próximo verão"

No Diário de Notícias:

- "Para pagar contas. Crise atira mais mulheres para a prostituição"

- "Negócio. Pode Mike Tyson tornar-se um peso pesado na indústria da marijuana de Nova Iorque?"

- "PS e PSD. Os mapas que levam à maioria absoluta"

- "Opinião. Ana Drago: O que os debates speed-dating fizeram pela democracia portuguesa"

- "Onde estava há 50 anos? Ana Vidigal"

- "Pescas. Noruega reduz capturas de bacalhau em 2024 e 2025"

- "Guerra na Ucrânia. Kaja Kallas, a primeira-ministra estónia que está na mira de Putin"

No Negócios:

- "Caução de rendas está isenta de IRS"

- "O que une e separa PS e AD na economia"

- "Sustentabilidade 20/30. Manuel Pina, CEO da Otovo: 'Modelo de subscrição de painéis solares devia ser considerado nos incentivos'"

- "Telecomunicações. Uma venda da Altice às fatias é 'objeto de preocupação'"

- "José Lopes, diretor-geral da EasyJet Portugal: A reprivatização 'da TAP pode ser uma oportunidade'"

- "Criptoativos. ETF de bitcoin bateram recorde no primeiro mês"

- "Radar África. O mistério dos ativos que a China entregou a Angola"

No O Jornal Económico:

- "Galp prevê atingir produção recorde de petróleo e gás em 2026"

- "Pedro Nuno Santos: permanência obrigatória dos médicos no SNS só com acordo com a classe"

- "Ex-CEO da TAP: 'Estou sozinha, não sou um monstro, sofri chantagem'"

- "Visa aposta em parcerias com 'fintech' para incentivar inovação nos sistemas de pagamento"

- "Dívida verde: Greenvolt levantou 100 milhões de euros junto de 2.914 investidores de retalho"

- "Topo da Agenda: Indicadores no Dia dos Namorados"

No Record:

- "Neves para segurar. Águias esperam manter médio mais uma temporada"

- "Sporting. Gyokeres faz póquer. Treinadores da Liga elegem-no melhor avançado pela 4.ª vez consecutiva"

- "FC Porto. Soam alarmes no dragão. Objetivos desportivos e financeiros em risco"

- "Operação Pretoriano. Macaco pode passar para prisão domiciliária"

- "Liga dos Campeões. Copenhaga-Man. City (1-3). Bernardo Silva marca"

No A Bola:

- "Sporting. Tramado por jogo político. Diomande sem jogar há quase um mês"

- "Benfica. Quatro jogos a marcar: Arthur supera Ramos e olha para Darwin"

- "FC Porto. Resignação e clima hostil no dragão"

- "Liga 3. Atlético em renovação sonha com nova subida"

- "Nigéria. Peseiro recebe casa e terreno pela prestação no CAN"

- "NBA. Neemias fala com A Bola. 'Contrato não me preocupa'"

E no O Jogo:

- "Anatomia de uma crise. O Jogo disseca as intermitências que deixam o FC Porto longe do topo"

- "FC Porto. Adeptos culpam opções táticas, ruído eleitoral e arbitragens. Carlos Tê, Álvaro Magalhães, Fernando Póvoas e Guilherme Aguiar analisam o momento"

- "Sporting. É tempo de Quaresma. Diomandé terá de esperar, defendem Quim Berto, Tonel e Francisco Barão"

- "Benfica. Explosão de Rafa é trunfo. Luís Castro, treinador do Dunkerque, descodifica o Toulouse: 'Têm jogadores lentos atrás e dão espaço nas costas dos laterais'"

- "Braga. Banza apontado ao Qarabag. Volta hoje a treinar e minhotos suspiram pela melhor versão"