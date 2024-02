Eduardo Jesus bastante satisfeito com participação no ‘Trapalhão’

O secretário regional de Turismo e Cultura não faltou ao desfile do ‘Cortejo Trapalhão’, esta tarde, no Funchal, e mostrou-se bastante satisfeito com participação registada.

Na ocasião, Eduardo Jesus destacou a “dedicação” espontânea das pessoas que prepararam o seu disfarce com afinco, não deixando de notar que este é um momento de celebração “bastante típica”.

Confrontado com a pouca sátira que marcou a edição deste ano, o governante argumentou com a liberdade de escolha dos participantes e notou que não foi esquecida a sátira nacional, nomeadamente com o Sistema Nacional de Saúde, que vive “uma situação bem diferente da nossa”, sustenta.

“Não podemos querer mais, nem menos”, rematou Eduardo Jesus, evidenciado os muitos espectadores que vieram à baixa da cidade para assistir ao desfile. A alegria dominante foi outra tónica reforçada pelo secretário regional, assegurando que esta aposta e modelo são para manter. “É um modelo consolidado”, realçando as novas categorias criadas na atribuição dos prémios, na edição deste ano, de modo a incentivar a mais participações.