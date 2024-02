PRR já aprovou mais de mil candidaturas é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Até final de Janeiro foram viabilizados projectos no valor de 53 milhões de euros. A maioria dos beneficiários são famílias madeirenses. Eficiência energética em edifícios residenciais regista grande procura.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito ao reforço de 2 milhões na Central Dessalinizadora. Empresa ARM pretende investir na criação da quinta galeria de captação no Porto Santo e garantir, assim, a resiliência do sistema que abastece a população de água doce. Trabalho desenvolvido na ‘ilha dourada’ é referência para algarvios.

No rumo da perseguição merece também nota na primeira página. Marítimo vence em Paços de Ferreira (2-1) e encurta para 3 pontos a distância para o Nacional que tem menos um jogo.

Ainda no que toca ao desporto, Rui Alves já assume objectivo de subida à I Liga.

Nota igualmente para as escolas que levaram 9 dos 10 maiores contratos de Dezembro. Governo assegurou fornecimento de refeições confeccionadas para três anos.

Por fim, alunos são-tomenses estão sem diplomas. Mais de uma centena concluiu a formação na Escola Hoteleira em Agosto, mas ao contrário dos colegas madeirenses, ainda não recebeu os certificados.

