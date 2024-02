O dia mais romântico do ano está a chegar e, por isso, está na altura de começar a planear o que vai oferecer à pessoa que considera ser a mais especial da sua vida. Em vez de optar pelos presentes habituais, porque não surpreender a sua cara-metade com experiências únicas e memoráveis?

Esperamos que as ofertas que partilhamos aqui despertem a sua inspiração! Independentemente da sua escolha, o essencial é celebrar o amor de uma maneira verdadeiramente única e cheia de significado. Um Feliz dia de São Valentim!

Cheque Viagem

Ofereça um cheque viagem! Dê asas à sua imaginação, pois, este presente será o ponto de partida para aquela viagem, escapadinha ou experiência que sempre sonhou fazer em casal.

Experiência de Spa

Nada supera a sensação de puro relaxamento. Mime a sua alma gémea com uma experiência de spa, onde ambos poderão desfrutar de tratamentos revigorantes e momentos de paz e tranquilidade.

Jantares Românticos

Desfrute de um jantar romântico, imerso numa atmosfera requintada de um restaurante distinto. Permita-se uma noite de cumplicidade, risos e deliciosas surpresas gastronómicas.

Restaurante Vista Balancal(Palheiro Golf) - Jantar Romântico ao som do violino - 138€/Casal

Validade: 14 de Fevereiro 2024

Restaurante O Forte- 170€/Casal

Inclui transporte do centro do Funchal até ao restaurante feita por um elegante automóvel clássico Austin 12, espumante com morangos à chegada e um jantar de 3 pratos com vinhos seleccionados.

Escapadinhas Cá Dentro

Explore a beleza natural e romântica da Ilha da Madeira nestas escapadinhas especiais:

Estalagem do Vale - desde 145€/Casal

Validade: entre 12 a 18 de Fevereiro

Inclui: bebida de boas-vindas, estadia de uma noite em quarto duplo com pequeno-almoço, decoração romântica e petit-fours, tábua de queijos: queijo e enchidos nacionais, cesto de pão caseiro, tostas e bolachas, compota da casa, azeitonas, frutas, azeite com vinagre balsâmico e uma garrafa de vinho tinto ou branco ou rosé.

Quinta da Serra Bio-Hotel - desde 200€/Casal

Validade: 14 Fevereiro

Inclui: estadia de uma noite em quarto duplo standard com pequeno-almoço, um jantar romântico para duas pessoas com bebidas seleção Quinta da Serra incluídas, uma garrafa de espumante, chocolates e decoração romântica no quarto, early check-in e late check-out (mediante disponibilidade); acesso livre à piscina coberta, sauna e jacuzzi.

Casa Velha do Palheiro –desde 382€/Casal

Validade: entre 9 e 18 de Fevereiro

Inclui: estadia de uma noite no Casa Velha do Palheiro - Relais & Châteaux com pequeno-almoço (upgrade sujeito a disponibilidade), espumante e chocolates à chegada, no quarto, jantar menu de 3 pratos (bebidas não incluídas), entrada gratuita no Spa, acesso à piscina exterior, piscina interior, sauna, banho turco, entrada gratuita nos Jardins do Palheiro, um voucher de 50€ no checkout para usufruir no Palheiro Nature Estate (alojamento, comidas & bebidas, Golf, Spa)

Estadia Romântica em Portugal

De norte a sul de Portugal existem lugares encantadores, ideais para uma estadia a dois. Opte por um hotel boutique no coração de Lisboa, uma pousada histórica no Porto ou um retiro tranquilo no Algarve. Descubram juntos a riqueza e a diversidade do nosso país.

City-Break na Europa

Que tal transformar este dia de São Valentim numa aventura europeia? Escolha uma cidade cativante para explorar a dois: de Paris a Veneza, cada cidade oferece uma experiência única que certamente ficará gravada na sua história de amor.

Os preços são por pessoa ou por casal, quando indicado, enão estão incluídos extras de carácter pessoal ou serviços não mencionados.

Para reservas e informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Fotos: Lisboa - Foto de André Lergier na Unsplash; Paris - Foto de Chris Karidis na Unsplash; Spa - Foto de Alan Aaishan na Unsplash; Casa Velha do Palheiro