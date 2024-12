Moradores revoltados com lixo nos Viveiros

Alguns moradores da Rampa dos Viveiros, no Funchal, admitem estar revoltados com a sujidade no local.

Segundo afirmaram, há lixo espalhado no chão há pelo menos dos dias e “ainda não foi recolhido”. Os moradores referem que este beco é “bastante frequentado por pessoas toxicodependentes” e afirmam que episódios de vandalismo e lixo na rua são recorrentes.