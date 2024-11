Moradores da Zona Velha ouvidos sobre proposta do novo regulamento do Ruído

Cristina Pedra esteve reunida, hoje, com um grupo de moradores da Zona Velha com o objectivo de discutir a proposta de alteração do regulamento de horários de funcionamento de estabelecimentos e actividades ruidosas. A presidente da Câmara Municipal do Funchal tem escutado várias entidades.

A discussão pública deste documento acontece até 5 de Dezembro, sendo que os cidadãos interessados poderão ainda participar, por escrito, devendo as sugestões ser efetuadas mediante o preenchimento de uma ficha de participação disponível no sítio electrónico do Município do Funchal.

Além disso, há a possibilidade de participar em suporte de papel, disponibilizada na Loja do Munícipe que deverão ser remetidas à presidente da Câmara Municipal do Funchal, por carta (para a morada: Praça do Município, 9004-512 Funchal), por email ([email protected]) ou entregues na Loja do Munícipe da Câmara Municipal do Funchal ou no Departamento de Planeamento e Ordenamento