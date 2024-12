Caixotes do lixo incendiados no Estreito de Câmara de Lobos

Uns caixotes do lixo localizados na Rua José Joaquim da Costa, no Estreito de Câmara de Lobos, pegaram fogo no início da manhã deste domingo.

Segundo o que foi possível aferir, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram no local com uma viatura para extinguir o incêndio.

Não houve registo de feridos.