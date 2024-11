Viatura avariada complica trânsito no nó dos Viveiros

Uma viatura avariada à entrada do túnel João Abel de Freitas (faixa norte) na Via Rápida está condicionar fortemente o trânsito, com a dupla fila a estender-se por mais de 3 km no sentido Machico - Ribeira Brava.

A viatura avariada está na via mais à direita da faixa de trânsito, obrigando os automobilistas a passarem em fila para seguirem caminho.

Foto Google Maps

A esta hora a situação já foi resolvida, tendo sido desimpedida a via, mas o congestionamento continua, com garantia de rápida resolução.