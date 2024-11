Incendiaram contentores de lixo em Machico

Dois contentores de lixo foram esta manhã vandalizados no sítio do Poço do Gil, em Machico.

O primeiro alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Machico pelas 8h25, dando conta de um incêndio num contentor. Uma equipa deslocou-se ao local para apagar o foco de incêndio e 15 minutos depois voltaram a ser alertados para um outro fogo noutro contentor de lixo nas imediações.