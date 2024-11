IL denuncia "acumulação descontrolada de lixo" em Machico

O Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira denunciou esta quarta-feira, 20 de Novembro, a "deficiente gestão de resíduos levada a cabo pela ARM – Águas e Resíduos da Madeira no Concelho de Machico", em especial no Caniçal.

Em nota emitida, o partido revela a existência de "acumulação descontrolada de lixo, a par da ausência de fiscalização" na localidade.

A Iniciativa Libera Madeira considera que a situação no Caniçal espelha um problema mais amplo, que afecta todo o Concelho de Machico, e que é necessária uma intervenção urgente por parte das autoridades competentes. "A falta de contentores adequados, a recolha irregular do lixo e a ausência de campanhas de sensibilização são apenas alguns dos problemas que contribuem para este cenário caótico", considera a IL.

A consequência directa da actual, aponta o partido, é a "degradação do ambiente, a proliferação de roedores e insetos, e a deterioração da qualidade de vida dos habitantes do Caniçal".

“É inadmissível que uma localidade com o potencial turístico do Caniçal se apresente desta forma. A imagem que é transmitida aos visitantes é negativa e prejudica a economia local. Apelamos às autoridades competentes, nomeadamente à Câmara Municipal de Machico e à empresa responsável pela gestão dos resíduos, para que tomem medidas urgentes para resolver este problema”, refere António Nóbrega, do Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira.

A IL Madeira defende que "é imperativo que a população do Caniçal tenha um serviço de recolha de lixo eficiente e regular, bem como a implementação de políticas de gestão de resíduos mais sustentáveis, pois a limpeza e a higiene são direitos básicos de todos os cidadãos e devem ser garantidos".