Moradores queixam-se de escuridão em Santo António

Alguns moradores das zonas altas de Santo António, nomeadamente da Vereda do Camacho e do Beco do Ribeiro, queixam-se de falta de luminosidade neste local.

Os residentes admitem sentir-se inseguros devido à falta de luz na zona e dizem já ter reportado o caso à Empresa de Electricidade da Madeira.

Contactada pelo DIÁRIO, a Empresa de Electricidade da Madeira confirmou ter recebido uma queixa neste sentido e afirma que os técnicos deslocaram-se ao local para resolver a situação.