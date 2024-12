AFAVIAS Maior e Melhor do Ano

O Rockie do Ano é empresa DTF211 - Restauração Unipessoal e o galardão para o Consolidado vai para o Grupo AFA que conquista pela primeira vez o prémio de melhor empresa com contas consolidadas, fruto de um desempenho globalmente melhor entre as 17 sociedades.

Entre os cinco sectores, no Comércio a Lido Sol II - Distribuição de Produtos Alimentares, venceu a categoria. Na Construção - AFAVIA, na Hotelaria - M.& J.Pestana - Sociedade de Turismo da Madeira. Na Industria - a Empresa de Cervejas da Madeira. Finalmente nos Serviços o galardão vai para a GSMarítima.

A cerimónia protocolar decorre no Savoy Palace na presença do presidente do Governo Regional e dezenas de empresários.