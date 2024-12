O prejuízo de 4,8 milhões é o maior apresentado pelo Marítimo nos últimos 5 anos?

Na passada sexta-feira, 29 de Novembro, os sócios do Marítimo reuniram-se para aprovar o relatório e contas referente ao exercício de 2023/2024. O documento, apresentado em Assembleia-Geral, revelou que o clube encerrou o período com um prejuízo de cerca de 4,8 milhões de euros.

Este valor - que já contabiliza o prejuízo da SAD que transitou para o clube - chamou a atenção pela sua dimensão, levantando a dúvida: será este o maior prejuízo registado no emblema verde-rubro nos últimos cinco anos? Vamos conferir os dados para verificar.

Antes de mais, é importante referir que os valores em seguida apenas dizem respeito aos relatório e contas do Marítimo enquanto clube e não incluem os resultados financeiros da SAD maritimista. As contas da Sociedade Anónima Desportiva, que é responsável pela gestão do futebol profissional, são reportadas em separado, o que significa que o prejuízo de 4,8 milhões de euros refere-se apenas às operações e actividades directamente relacionadas com o clube.

Não obstante, também é importante esclarecer que o DIÁRIO decidiu focar a sua análise nos dados financeiros referentes até à época de 2019/2020, porque esse período corresponde à última temporada antes do impacto da pandemia de covid-19, que alterou profundamente as dinâmicas financeiras de várias entidades, inclusive a dos clubes desportivos. Além disso, ao concentrar a análise nestes últimos cinco anos também é possível abranger os resultados financeiros sob a liderança dos três presidentes que estiveram à frente do clube nos últimos tempos, permitindo assim uma comparação mais abrangente.

Posto isto, de facto, os dados financeiros do clube madeirense confirmam que o prejuízo de 4,8 milhões registado em 2023/2024 é o maior dos últimos cinco anos. Com base nos valores recolhidos (que apresentamos na tabela em seguida), os resultados variam ao longo do tempo, sendo possível verificar uma mudança significativa no desempenho financeiro da instituição. Enquanto os três exercícios mais antigos apresentaram resultados positivos, os dois mais recentes foram marcados por prejuízos.

Estes prejuízos consecutivos contrastam com os lucros registados nas épocas anteriores, especialmente em 2020/2021 e 2021/2022, quando o clube ainda competia no mais alto escalão do futebol nacional. Este dado é relevante para compreender a dimensão do impacto financeiro e os desafios que o Marítimo enfrenta actualmente, que foram agravados especialmente pela despromoção à II Liga.