Madeira ganha prémio de Melhor Destino Insular do Mundo

Pelo décimo ano consecutivo a Madeira é o Melhor Destino Insular do Mundo para World Travel Awards (WTA). Os ‘Óscares do Turismo’ estão a decorrer no Funchal, no Savoy Palace, na presença de dezenas de convidados e figuras ilustres do panorama do turismo mundial.

A Região competia directamente com destinos de enorme projecção como Bali, Barbados, Ilhas Cook, Cozumel, Creta, Fiji, Havai, Jamaica, Maldivas, Maiorca, Maurícias, Santa Lucia, Sardenha, Seicheles, Singapura, Taiti, Ilhas Turcas e Zanzibar.