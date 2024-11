Sócios do Marítimo aprovaram relatório e contas com 4 milhões e 800 mil euros de prejuízo

Os sócios do Maritimo aprovaram o relatorio de contas do exercício de 20232024. Contas do clube que resultaram num prejuízo de cerca de 4 milhões e 800 mil euros.

Este resultado negativo já contabiliza o prejuízo da SAD que transitou para o clube.

Polícia fez visita rápida à Assembleia Geral do Marítimo Cinco agentes da Policia vieram até ao pavilhao do Marítimo para assegurarem que tudo estava a decorrer dentro da normalidade na Assembleia Geral do Marítimo. Entraram e rapidamente saíram.

Votaram a favor 84 sócios. Houve ainda 11 votos contra e 55 abstenções.

Carlos Pereira, antigo presidente do Marítimo, e Carlos Batista, vice-presidente para a área financeira na direcção de Rui Fontes, abstiveram-se.

A Assembleia-Geral ainda decorre.