Livro de poesia 'Arestas' apresentado esta sexta-feira no Funchal

O livro de poesia 'Arestas', de Sílvia M. Vasconcelos, tem uma nova edição, a segunda, que será apresentada esta sexta-feira, dia 29 de Novembro, na cidade do Funchal, mais concretamente no Hotel Orquídea, a partir das 19 horas.

Publicado pela On y va, 'Arestas' terá esta segunda edição apresentada pelo professor Edgar Silva e pelo escultor Francisco Simões. Haverá ainda leitura de alguns dos poemas, por actores do Teatro Experimental do Funchal: Celina Pereira, Fernanda da Gama e Duarte Rodrigues.

Numa intervenção recente, o poeta e professor António Souto assinalou que este livro "é uma espécie de digressão sensível pela ilha-mãe da autora, mas é também uma discreta peregrinação íntima à ilha que a própria autora oculta e busca dentro de si". Referiu a propósito a linha simbólica saramaguiana de 'O conto da ilha desconhecida': "É necessário sair da ilha para ver a ilha, não nos vemos se não nos saímos de nós."