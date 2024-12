Livro 'O Cacho de Uvas' de José Luís Rodrigues apresentado hoje

Hoje, durante a missa na paróquia de São José, foi apresentado o novo livro do escritor e padre José Luís Rodrigues, um conto, 'O Cacho de Uvas'.

A apresentação da obra esteve a cargo do escultor Francisco Simões e do padre Martins Júnior.

O escultor foi o primeiro a falar e começou por dizer que, para si, é uma situação insólita apresentar um livro numa igreja. Como viveu tantas situações insólitas, como quando chegou à Madeira como professor, na Ribeira Brava não havia escola, os alunos sentavam-se no muro da ribeira.

Francisco Simões sublinhou que este livro é muito mais do que um objecto. "Este livro ajuda-nos a pensar", disse.

Já sobre a narrativa, disse o escultor que podemos ver no vício do alcoolismo diversos vícios actuais, por exemplo as drogas, mas também o abuso de poder e a corrupção. Falou também que é uma história do povo, do povo que trabalha quotidianamente.

Já o padre Martins Júnior, felicitou a paróquia de São José pela iniciativa. E disse que Palavra de Deus continua a se manifestar na vida de cada pessoa. Cada um é epifania, manifestação do amor de Deus.

“Muitas vezes os livros falam da tragédia e dos aspetos negativos. Este livro apresenta-nos o lado positivo", frisou o sacerdote.

Sobre a narrativa, sublinhou que a personagem (Américo), depois de ser apanhado pelo álcool, caiu em si, como o filho pródigo… e a mulher recebeu-o novamente. "É muito importante que parta da própria pessoa o desejo de mudar", referiu.

Na apresentação do livro, além da comunidade paroquial de São José estavam muitos amigos do padre José Luís Rodrigues que quiseram estar presentes.