Segunda edição de 'Arestas' de Sílvia Vasconcelos apresentada no Funchal

A segunda edição do livro de poesia 'Arestas' da autoria de Sílvia M. Vasconcelos será apresentada esta sexta-feira, 29 de Novembro, na cidade do Funchal. O evento vai decorrer no Hotel Orquídea (Rua dos Netos, 69-71), a partir das 19 horas.

Publicado pela On y va, 'Arestas' terá esta segunda edição apresentada pelo professor Edgar Silva e pelo escultor Francisco Simões. Haverá ainda leitura de alguns dos poemas, por actores do Teatro Experimental do Funchal, nomeadamente por Celina Pereira, Fernanda da Gama e Duarte Rodrigues.

Numa intervenção recente, o poeta e professor António Souto assinalou que este livro "é uma espécie de digressão sensível pela ilha-mãe da autora, mas é também uma discreta peregrinação íntima à ilha que a própria autora oculta e busca dentro de si".

Sobre o livro

Paul Valery defendia que o propósito da poesia não é comunicar pensamentos, mas sim dar à luz estados emocionais. É nesses estados que Sílvia M. Vasconcelos caminha na poesia, que vê como emocional, não racional ou pragmática como a ciência. "Na poesia é o coração que impera, e desnuda-nos", partilha, convocando uma ideia de Pablo Neruda, a de que a poesia tem comunicação secreta com o sofrimento das pessoas.

Em 'Arestas', a autora mostra-nos sobretudo afectos e lugares, "e é precisamente daí que parte a poesia", assinala. Vendo a expressão poética como de definição múltipla, que sempre brotará igualmente de múltiplas fontes – com a mais ancestral e contagiante a ser a nascente amor –, Sílvia M. Vasconcelos acredita que o maior propulsor da poesia, precisamente o amor, sujeita os seus artífices a uma linguagem metafísica nem sempre clara, nem sempre precisa. Uma linguagem na verdade etérea, pouco concreta. Mas sempre estética, e até crítica. Como mostra neste belo livro.

E depois há o mar. E a ilha. Natural da Madeira, a autora fala de uma relação visceral sem a qual é difícil viver, e com a qual, paradoxalmente, é difícil viver. "O mar desde cedo apontou-me caminhos de partida, talvez de escape, que porém se defraudavam ao dobrar o horizonte. É uma eterna inquietação atormentada por contradições: querer partir para logo depois ansiar regressar", diz. Uma espécie de bipolarização entre sedução e fascínio, de um lado, e do outro aprisionamento e sequestro.

A autora

Sílvia M. Vasconcelos nasceu na Ilha da Madeira, no Funchal. Desde cedo definiu as suas grandes paixões: os animais, a poesia e demais literatura e o teatro; foram as duas últimas que pela reflexão que suscitaram a conduziram também à política.

Para a poesia despontou aos dez anos, pela mão de uma professora de Português, chegando a ganhar um prémio num certame escolar. No teatro e na declamação de poesia começou igualmente cedo, aos treze anos, tendo sido actriz do Teatro Experimental do Funchal durante trinta anos.

A paixão pelos animais levou-a a estudar e enveredar profissionalmente pela Medicina Veterinária, tendo concluído mais tarde o mestrado e o doutoramento em Ciências Veterinárias, este último sobre os benefícios dos animais para a saúde mental da população idosa, que resultou num livro.

O activismo, a arte e a literatura (e o inconformismo com as desigualdades) levaram-na à política, tendo sido eleita deputada para a Assembleia Legislativa da Madeira. Bateu-se sobretudo pela causa animal, pela cultura, pelos direitos das mulheres, das crianças e dos idosos, e pelos direitos laborais e outros temas sociais, no seu mandato de 2015 a 2019.

Sobretudo, é incapaz de não continuar a sonhar e de deixar de se empenhar no que desde cedo a norteou: as suas paixões, que incluem igualmente a humanidade.