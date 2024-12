O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, disse hoje que "o papel da Força Aérea no Porto Santo e na Região é estrutural para a nossa autonomia.

O papel que ela tem desempenhado, nos últimos 15 anos, em vários aspectos, em missões de soberania e controlo das nossas águas; em missões de busca e salvamento; em missão de evacuação de doentes e em missão de transporte de órgãos tem sido para nós um conforto e uma segurança". Ireneu Barreto

E acrescentou: "Podemos estar no Porto Santo, uma ilha ultra-periférica, mas estamos seguros, porque sabemos que se houver uma emergência, a Força Aérea está lá para nos ajudar e para nos levar para um porto seguro".

Parabéns à Força Aérea e ao Aeródromo de Manobra Aérea N. º3 - Porto Santo". Ireneu Cabral Barreto

Ireneu Cabral Barreto falava no âmbito do 15.º aniversário do Aeródromo de Manobra Aérea N. º3 - Porto Santo.

Antes da cerimónia, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, referiu que "a Força Aérea tem um contributo muito importante no transporte de doentes". E, por isso, "é de enaltecer" o que tem feito pela Região e pelo Porto Santo.

A Força Aérea, a Região e o Porto Santo estão de parabéns". Pedro Fino

O secretário finalizou, dizendo que "é um gosto estar presente neste aniversário".