Eduardo Jesus esclarece que processo da iluminação no Porto Santo "deverá ficar concluído no decorrer desta semana"

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, reagiu às declarações do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, sobre a "pobre iluminação" na ilha e a "desconsideração" por parte do Governo Regional, esclarecendo que "o processo deverá ficar concluído no decorrer desta semana".

Nuno Batista pede desculpa "pela pobre iluminação" no Porto Santo e fala em "desconsideração" por parte do Governo O Porto Santo iluminou-se neste início do mês de Dezembro, mas o presidente da autarquia, Nuno Batista, pede desculpa a todos os munícipes "pela pobre iluminação" e fala em "desconsideração" por parte do Governo Regional.

O processo das iluminações deverá ficar concluído no decorrer desta semana. Existiram algumas dificuldades que estão relacionadas com o fornecimento das soluções que são preconizadas para as respectivas instalações. É uma altura em que todo o mundo está no mercado a adquirir e, por isso, é natural que algumas dessas soluções esgotem mais rapidamente e outras demorem um pouco mais a chegar, permitindo que sejam instaladas". Eduardo Jesus

E, por isso, clarifica que esta não é uma "solução definitiva". Aliás, explicou o governante, isto foi detectado "logo que a instalação começou a ser feita, no decorrer da semana que agora termina", tendo o Governo Regional estado "em contacto permanente com a Câmara Municipal, procurando encontrar soluções que minimizassem essa circunstância, assim como acontece no Funchal".

Mantivemos essas conversações com a Câmara do Porto Santo, fomos encontrando alternativas e o instalador conseguiu suprir algumas das dificuldades, tendo feito transportar para a ilha, a tempo de ser instalado no dia de hoje, já um conjunto de outros motivos, que fariam com que aquilo que se pretende para o Porto Santo seja mais próximo do nosso desejo". Eduardo Jesus

E acrescentou: "Acontece que hoje choveu imenso na ilha, dificultando a instalação dessas últimas aplicações que estavam previstas e ao final do dia as coisas não estavam como todos queremos e desejamos".

Eduardo Jesus garantiu ainda que Nuno Batista tem "conhecimento da evolução total deste processo".

"Nós estivemos em contacto permanente com o respectivo vereador e eu próprio respondi ao senhor presidente da Câmara, alertando que havia essa dificuldade e que estávamos empenhados em arranjar soluções e, por isso, é preciso dar mais alguns dias até que as coisas fiquem totalmente resolvidas", sustentou.

O secretário concluiu dizendo que o Governo "trata de igual forma o Porto Santo como todo o território regional".