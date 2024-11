PSD destaca redução do IRS em caso de aprovação do Orçamento da Região

O grupo parlamentar do PSD destacou, hoje, numa acção política, o impacto directo do Orçamento Regional de 2025 no sector económico e financeiro, bem como na vida das famílias madeirenses. Brício Araújo ressalvou a redução fiscal em sede de IRS.

"O fundamental é destacar a política de redução fiscal que o Governo continua a implementar e que tem impacto direto na vida das pessoas", considerou o parlamentar, acrescentando que "a Madeira esgota o diferencial fiscal até o 6º escalão de IRS, significa isto que até o 6º escalão nós temos a taxa mínima de IRS, a taxa mínima legal possível de IRS e isto abrange salários até aproximadamente os 3 mil euros".

No entanto, o deputado social-democrata lembra que tal medida só se tornará realidade em caso de aprovação do Orçamento Regional para 2025.

Eu entendo claramente que aqueles partidos que não viabilizarem este orçamento vão bloquear estas medidas. Portanto, e tratando-se de medidas tão importantes de redução fiscal, esses partidos, [ao votarem contra o ORAM,] estarão a impedir que as pessoas paguem menos impostos em 2025. Este não é o momento de censurar o governo. Este é o momento de discutir com seriedade, com grande responsabilidade, este instrumento fundamental. Brício Araújo

O PSD reafirmou a importância da aprovação do Orçamento para o próximo ano "de modo a continuar a garantir o crescimento económico da Região e a qualidade de vida dos madeirenses, concedendo-lhes mais rendimento disponível e menos pagamento de impostos".