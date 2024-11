Praga de escaravelhos leva IL a pedir compromisso renovado com práticas ambientais sustentáveis

A Iniciativa Liberal defende que a gestão da crise provocada pela praga de escaravelho-da-palmeira, no Porto Santo, exige um compromisso renovado com práticas ambientais sustentáveis e a promoção de soluções baseadas na ciência e na colaboração e partilha de conhecimento. O deputado Nuno Morna endereçou uma série de questões sobre este assunto.

“A infestação do escaravelho-da-palmeira em Porto Santo não é apenas um problema ambiental, mas também um alerta sobre a necessidade de agir rapidamente e de forma estratégica para proteger o património natural da nossa Região. O impacto na paisagem e no turismo é significativo, e devemos assegurar que as lições aprendidas aqui sejam aplicadas no futuro”, afirmou o parlamentar.

Desde 2023 que as palmeiras da ilha têm vindo a ser fustigadas pela praga. Apesar do abate de dezenas de árvores e tratamentos químicos, a infestação alastrou-se.

Perguntas apresentadas pelo Deputado Nuno Morna:

Critérios de Alocação de Recursos: Como foram distribuídos os recursos humanos e materiais no combate à praga? A distribuição foi suficiente face à gravidade da situação?

Eficácia e Custo-benefício: Existe um estudo sobre a eficácia das medidas implementadas e o impacto ambiental das mesmas?

Controle de Importação: Houve falhas nos mecanismos de fiscalização que permitiram a chegada do escaravelho à ilha?

Regeneração e Resiliência: Quais são os planos para regenerar as palmeiras ou introduzir espécies mais resistentes?

Estado Actual da Situação: Está a situação sob controlo? Quais são os indicadores que determinam o sucesso das medidas?

Colaboração Internacional: Houve apoio de especialistas internacionais? Se sim, quais foram os resultados dessa cooperação?

Impacto Económico e Turístico: Como o abate de mais de 200 palmeiras afetou a imagem turística da ilha e quais são os planos de recuperação?