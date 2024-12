CDS-PP reúne Comissão Política Regional amanhã

O CDS-PP irá reunir a Comissão Política Regional amanhã, 5 de Dezembro, no Salão Paroquial da Igreja Matriz do Paul do Mar.

A reunião terá a seguinte ordem de trabalhos: análise da situação política regional; Orçamento e Plano de Investimentos da Região para 2025; moção de censura ao Governo Regional e nomeação da Comissão Coordenadora para as Eleições Autárquicas de 2025.

O líder regional do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, irá prestar declarações à comunicação social, pelas 19h30.