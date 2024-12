CDS pretende o reforço da classe média

Foi com o objectivo de reforçar os rendimentos da classe média que o CDS negociou com o Governo Regional, uma descida dos impostos e uma subida dos salários acima da inflacção.

Isso mesmo dá conta o partido, através de comunicado emitido este domingo. "A subida das taxas de juro, a inflacção alta e a carga fiscal, estavam a asfixiar as famílias da classe média na Região. Felizmente, há sinais positivos nestas três áreas", refere o CDS.

O CDS aponta que, na proposta de Orçamento da Região para 2025, ficou incluída uma proposta para a descida de 30% no 6.º escalão do IRS e de 15% no 7.º escalão, "o que vai abranger todos os cidadãos e famílias de classe média".

"Ficou também acordado entre o CDS e o Governo que no Conselho Económico e de Concertação Social, será acertada uma valorização dos salários médios, acima da inflação. Estes acréscimos salariais serão negociados livremente entre os parceiros sociais, mas tendo em consideração que o crescimento económico registado na Região tem de refletir-se na vida dos madeirenses", indica o partido.

O CDS defende que o Governo deve negociar com os sindicatos, associações empresariais e sector social, um Acordo de Crescimento Económico e de Valorização Salarial para a Legislatura.