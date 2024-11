Valter Rodrigues eleito vice-presidente da Comissão Política do MPT

O Congresso Nacional do MPT - Partido da Terra, realizou-se, hoje, sob o lema "Renovando esperanças, um compromisso com a Natureza e as pessoas".

Neste encontro foram eleitos filiados regionais para os órgãos nacionais do partido, entre os quais o coordenador MPT-Madeira.

Valter Rodrigues foi eleito vice-presidente da Comissão Política. Já Miguel Silva e Ricardo Camacho foram escolhidos como conselheiros do Conselho Nacional do Partido da Terra.

"Esta eleição mostra a importância que o MPT atribui à Região Autónoma da Madeira", destaca a nota remetida pelo MPT-Madeira às redacções.

No seu discurso, Valter Rodrigues falou sobre a "preponderância das pessoas sobre os sistemas" e declarou que "o MPT deve zelar também pelas gerações futuras e respeitar o trabalho dos nossos antepassados".