Comissão Regional de Luta Contra a SIDA "tem intensificado actividade preventiva na RAM"

A Comissão Regional de Luta Contra a SIDA (CRLCSIDA) é um organismo da Direcção Regional da Saúde composto por elementos representantes de vários sectores, como a saúde, a educação, o trabalho, o desporto, a juventude e a segurança Social.

"Esta comissão tem como foco a sensibilização para a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento e a não discriminação da infecção VIH/SIDA, na Região Autónoma da Madeira (RAM)", indica nota à imprensa.

Adianta que, "em 2024, a CRLCSIDA tem intensificado a actividade preventiva na RAM, através da colaboração de médicos e enfermeiros, na qualidade de Elos da Comissão, com a dinamização de acções de sensibilização na comunidade".

"Este ano, a Comissão Regional de Luta Contra a SIDA, na celebração do Dia Mundial de Luta Contra a SIDA (1 Dezembro), pretendeu assumir uma maior proximidade com a população, através da criação de um mural, no centro do Funchal, em S. Lázaro, expressão do necessário alerta em relação a esta epidemia", acrescenta.

Com o lema, 'Entra na Onda Contra a SIDA, Protege-te!', este mural "pretende ser uma representação da adopção de estilos de vida saudáveis, como a alimentação, a ocupação de tempos livres, actividade física e desporto, enquanto factores promotores de saúde e bem-estar e associados à prevenção de comportamentos de risco".

"O mural, que foi realizado em articulação com o Teatro Metaphora - Associação de Amigos das Artes, é um exemplo de trabalho em parceria com as organizações comunitárias que intercedem pelos seus pares, para envolver todos os cidadãos no combate e na prevenção desta epidemia", concluiu.