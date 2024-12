CDS quer cedência de centro educativo para comunidade terapêutica

O CDS não podia estar mais de acordo com a Ministra da Justiça quando diz que é “impressionante” que o Centro Educativo de Menores da Madeira esteja ao abandono, isso mesmo refere no comunicado de imprensa enviado esta tarde.

"Na verdade, é um desperdício brutal que um investimento de 10 milhões de euros esteja a degradar-se, ao longo de anos, sem que o Estado dê alguma utilidade a este espaço no Santo da Serra", lê-se na nota.

O CDS reafirma a sua recomendação, aprovada por unanimidade, na Assembleia Legislativa para que a República ceda aquele espaço à Região, com o objetivo de ali criar uma Comunidade Terapêutica. E, neste particular, "está convicto de que a Ministra da Justiça o fará e que o Governo Regional está interessado em criar ali uma unidade de tratamento prolongado para as diversas adições".