CDS destaca aumento do salário mínimo regional negociado pelo partido

Foi através de um comunicado que o CDS/PP Madeira veio, esta tarde, congratular-se pelo aumento previsto de 65 euros do salário mínimo regional para o próximo ano, no que resulta das negociações do partido com o Governo Regional, no âmbito do Orçamento da Região para 2025.

O salário mínimo regional passará, assim, para 915 euros, "o maior do país", podemos ler na nota remetida às redacções, caso o documento venha a ser aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira.

"Esta é uma medida justa, apesar de ainda insatisfatória, e o CDS entende que nos próximos anos deve continuar a subir tendo em conta os ganhos da economia regional, mas também o aumento do custo de vida", referem os centristas, apontando a inflação "à volta dos 3%", pelo que consideram este aumento "uma decisão de inteira justiça para os que trabalham e ganham menos"



Além disso, "o CDS reafirma a necessidade de fazer reflectir na vida de todos os madeirenses as taxas de crescimento que se verificam nos diversos sectores da economia regional".

No Continente, o salário mínimo vai subir para 870 euros, nos Açores para 913,50 enquanto na Madeira será estabelecido em 915 euros.