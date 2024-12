Fancisco Franco tem a primeira aluna-autora de um livro

Uma sessão que, segundo o presidente do conselho de gestão da Escola Secundária Francisco Franco, aconteceu pela primeira vez em tantas décadas de existência, o lançamento de um livro, escrito por uma aluna da instituição de ensino do Funchal. Isis Gouveia tem 17 anos e inspirou-se na vivência da juventude para passar para o papel "Em cima estão as nuvens", obra que é precedida de dois prémios no concurso literário Francisco Álvares de Nóbrega.

Na cerimónia que decorreu no ginásio da escola, sob organização da Associação de Estudantes, com apoio do conselho directivo, cujos principais responsáveis, Iago Fernandes e Antonio Pires, intervieram com elogios e conselhos à jovem autora.

Também a vereadora da Cultura da CMF, Helena Leal, elogiou a audácia, inspiração e, também, talento da jovem.

Por fim, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, salientou que o talento que Isis Gouveia revela tão cedo, salientando que a obra é fruto de talento e inspiração que só a mente humana podem conseguir, numa época em que a inteligência artificial toma conta da realidade, mas nunca conseguirá superar a mente humana.

Já a autora, aluna de Línguas e Humanidades, recordou a inspiração que lhe fez perder muitas noites sem dormir, palavras escritas e reescritas, mas que nunca hesitou em passar para o papel.

O livro está à venda na Fnac Madeira por 14 euros e pode ser um excelente presente de aniversário ou de Natal, já que estamos na quadra festiva.