“Formar não só bons alunos mas também bons cidadãos”

Mais do que trabalhar para formar bons alunos, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco tem apostado também em incutir valores de Cidadania. Esta foi a tónica do presidente do conselho executivo da Escola ‘dos Barreiros’ na intervenção proferida por ocasião da segunda cerimónia de entrega de Prémios de Mérito – repartida em dois eventos devido à impossibilidade logística de concentrar no auditório os 136 alunos distinguidos nas categorias da Cooperação, Cidadania, Superação, Área (Línguas e Expressões) e Académico Global, e demais comunidade escolar.

Neste que sublinhou ser “dos dias marcantes da nossa escola, dos nossos alunos e das respectivas famílias”, Ricardo Barcelos começou por enaltecer a intervenção de professores, pessoal não docente e também dos pais e encarregados de educação, atribuindo-lhes “uma quota-parte grande no sucesso dos vossos filhos, dos vossos educandos, dos nossos alunos”.

Destacou ainda o facto de as distinções não serem apenas e só pelos feitos académicos – resultados/notas - mas também pela qualidade distintiva de valores que a escola não prescinde, como seja a Cooperação, a Cidadania e a Superação.

“São valores destes que nós não só transmitimos como aprofundamos e queremos que os nossos alunos ponham em prática no seu dia-a-dia, na sua vida”, salientou o responsável escolar.

Argumentos para afirmar que o objectivo da ‘Gonçalves Zarco’ é “formar não só bons alunos mas sobretudo bons cidadãos”. Nesse propósito assegura que a escola tem vindo também a trabalhar “o saber ser, o saber estar, e o saber fazer no dia-a-dia”.

Na presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do secretário regional com a tutela da Educação, Jorge Carvalho, o anfitrião aproveitou a presença de alguns pais e encarregados de educação para dirigir-lhes um apelo: “Estejam ainda mais [presentes na vida dos filhos] ”. Sustenta que só com essa presença efectiva ajudam a escola e em particular os professores “a ajudar ainda mais os alunos”, concretizou.