“O sucesso dos alunos é o sucesso da Madeira”

De visita à Escola Secundária Gonçalves Zarco, nos Barreiros, Funchal, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, aproveitou a presença da comunidade escolar na cerimónia de entrega de Prémios de Mérito para alertar sobretudo os pais e encarregados de educação para a importância de “reflectirmos sobre o papel da educação na RAM e no legado que queremos deixar às novas gerações”.

Uma vez que o ensino é um trabalho menos visível comparativamente à realização de obra física, Albuquerque salientou que “o trabalho na educação é um trabalho estratégico, planeado, que exige a colaboração de todos e sobretudo a consciencialização de que a educação é hoje a pedra angular do desenvolvimento presente e futuro das nossas sociedades”.

Importância que exige como imperativo uma “educação de excelência”, convicto que “as sociedades que vão ter sucesso no futuro são aquelas que vão conseguir ministrar às novas gerações, aos nossos jovens, uma boa educação”.

Perante quase uma centena dos 136 alunos distinguidos nas categorias da Cooperação, Cidadania, Superação, Área (Línguas e Expressões) e Académico Global, o presidente do Governo recuou no tempo, aos primórdios da Autonomia, quando “a grande tragédia da Madeira era termos em [19]76 50% da população analfabeta”. Sustentou que nessa altura, “em [19]76 só havia uma escola secundária. Depois abriram uma em São Vicente”, complementou.

Realidade que “marcou a nossa sociedade durante séculos” para concluir que “graças a nós, às famílias, aos professores e à estrutura toda ligada ao ensino, nós conseguimos recuperar”.

Agora importa acompanhar a evolução e neste capítulo, ciente da “mudança muito rápida” que está a ocorrer no mundo, fruto da evolução tecnológica, sustenta que “a riqueza dos países não vai depender, como no passado, das matérias-primas nem da situação estratégica. Vai depender da capacidade intelectual e do juízo crítico dos seus cidadãos”, apontou.

Oportunidade para reforçar que “a tecnologia será preponderante” para o futuro da sociedade. Tanto que “a utilização da IA – Inteligência Artificial - será, dentro de dez anos, aquilo que vai determinar o desenvolvimento das sociedades”, afirma.

Argumento para reafirmar que no próximo ano lectivo, as escolas da Região, vão iniciar “a aprendizagem da IA”. Uma necessidade para acompanhar o fomento das tecnologias no ensino num trabalho que diz estar a ser feito “em concertação com as escolas”.

Argumentos para concluir que “o sucesso dos alunos é o sucesso da Madeira”, por isso o mais importante é continuar a assegurar um modelo de ensino que garanta aos jovens estudantes madeirenses estarem “preparados e habilitados” para os desafios.