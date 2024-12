Governo gasta 1,2 milhões na compra de obras de arte é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Aquisição da ‘Colecção Maria Eugénia e Francisco Garcia’, que se destina ao acervo do Museu de Arte Contemporânea da Madeira, destacou-se na contratacção pública de Outubro.

Inovação acrescenta magia para se referir às iluminações de Natal que, com instalação imersiva e recurso à tecnologia de realidade aumentada, atraem multidões ao cais do Funchal e à Praça do Povo. Albuquerque pede ao Pai Natal juízo para a oposição.

“É preciso repensar a forma como visitamos a Laurissilva”. É o que diz um investigador açoriano que propõe zonas interditas para preservar os valores biológicos.

Nota ainda para mais benefícios para os funcionários públicos. Diploma aprovado pelo Governo Regional valoriza as carreiras e melhora os rendimentos. Implementação depende da aprovação do Orçamento P. 7

Arrisca ser preso por desvio feito há 23 anos ‘finaliza’ os destaques desta edição. Arguido vai para a cadeia se não pagar 60 mil euros a empresa.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper. Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'. Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt. É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.