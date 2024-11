"O património natural é para ser usufruído" diz Bazenga Marques

O antigo secretário da Agricultura, Florestas e Pescas entende que "o património natural é para ser usufruído".

Bazenga Marques, que integrava o Executivo madeirense em função no ano de 1999, aquando da inscrição da Laurissilva da Madeira na lista de Património Natural Mundial, foi um.dos homenageados pelo Governo Regional pelo papel desenvolvido com vista à preservação da floresta madeirense e à sua consagração a nível mundial.

O antigo governante, nas palavras que dirigiu ao auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, criticou os que se opõem à criação de acessibilidades nos espaços naturais, dando como exemplo a abertura da estrada entre a Ribeira Brava e a Boca da Encumeada e os benefícios da mesma para a população e para o usufruto do meio.

Homenageados foram também Henrique Costa Neves, à data director do Parque Natural da Madeira e coordenador da candidatura da Laurissilva da Madeira a Património Mundial, e Rocha da Silva, então director regional de Florestas, ambos ausentes nesta cerimónia.