Dançando com a Diferença estreia 'Qual é o Código?' a 22 e 23 de Novembro

Será no Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, que a Companhia Dançando com a Diferença estreia "Qual é o Código?', um convite de Sofia Neuparth com música original de Bruno Azevedo em co-criação com os intérpretes da companhia. Há dois espectáculos agendados: no dia 22, sexta-feira, pelas 21 horas e no sábado, dia 23, às 18 horas.

"A obra da artista, conhecida pela sua abordagem única ao movimento, é uma exploração profunda das dinâmicas entre caos e criação. Com uma narrativa abstrata e emocional, “QUAL É O CÓDIGO?” envolve o público numa experiência sensorial que transcende a dança, procurando levar os espectadores a refletir sobre o mundo à sua volta através de gestos e expressões que ecoam sentimentos de transformação e resistência", refere em nota à imprensa.

Segundo a mesma nota, o processo de criação envolveu uma "colaboração profunda entre Sofia Neuparth e os intérpretes da Cia. Dançando com a Diferença", através da exploração de diferentes técnicas que foram desde simples jogos às artes plásticas, desde a dança à expressão dramática. "O resultado é uma obra que reflete a celebração da diversidade de corpos e experiências. A estreita relação colaborativa também deu-se entre a equipa de co-criadores que acompanharam Neuparth neste processo e que também a acompanham nos seus trabalhos no C.E.M – Centro em Movimento, em Lisboa", afirma.

O processo criativo foi um verdadeiro diálogo, para o qual cada intérprete trouxe as suas vivências e expressões únicas. A visão da Sofia abraça completamente o que acreditamos na Dançando com a Diferença – que a dança é, acima de tudo, um espaço inclusivo e de estreita colaboração. Esta peça é o resultado desse encontro, um reflexo da nossa filosofia de trabalho, em que todos têm um papel essencial na construção artística.” Henrique Amoedo, director artístico da companhia

O espectáculo fez a sua ante-estreia no Festival Pedras’24 - O Infinito Amando Semear, no passado mês de Junho, em Lisboa.