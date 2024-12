Vendas das empresas através do comércio electrónico atinge 627 milhões de euros

Em 2024, "98,3% das empresas da RAM e 38,8% das pessoas ao serviço têm acesso à Internet para fins profissionais, +0,8 p.p. e +0,5 p.p., respectivamente, que em 2023", não sendo por isso de estranhar que o comércio electrónico esteja numa fase de crescimento na Região Autónoma da Madeira, atingindo os 627 milhões de euros ou quase 12% do volume de negócios das empresa com sede nas ilhas.

Os dados foram publicados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), aqueles que são os principais resultados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (IUTICE) de 2024, apurados para a Região Autónoma da Madeira (RAM).

O inquérito "é realizado em todo o País, habitualmente entre Março e Julho de cada ano, sendo que, na RAM, a coordenação desta operação estatística é da responsabilidade da DREM". A propósito, em termos de acesso à internet, a nível nacional, as empresas (98%) têm ligeiramente menor percentagem que na Madeira, mas o pessoal ao serviço (50,5) tem muito mais acesso que os na RAM.

"As vendas através do comércio electrónico representaram 11,7% do total do volume de negócios em 2023 (+3,6 p.p. que no ano anterior), atingindo os 627 milhões de euros (+79,3% face a 2022). No País, estes dois indicadores correspondiam a 19,5% (+0,5 p.p. que em 2022) e a 76.454 milhões de euros (+12,2% que em 2022), respectivamente", frisa a DREM, evidenciando que apesar de na Madeira estar ainda abaixo da representatividade do volume de negócios, as empresas estão num franco crescimento, tentado acertar o passo com a média nacional.

Foto DREM

"Em 2024, 17,7% das empresas têm pessoal ao serviço especialista em TIC (+1,6 p.p. que em 2022). Em 2023, 4,8% das empresas recrutaram ou tentaram recrutar especialistas em TIC e, destas empresas, 29,6% tiveram dificuldades no preenchimento destes postos de trabalho". salienta as lacunas claramente identificadas a preencher, quiçá na formação.

"Em 2024, 91,9% das empresas utilizam pelo menos uma medida de segurança das TIC (+ 5,6 p.p. face a 2022). As principais medidas de segurança das TIC utilizadas por estas empresas, em 2024, são a autenticação através de uma palavra-passe segura (93,8%), o backup de informação em local distinto (74,8%) e o controlo de acesso à rede (67,7%)", analisa ainda, sendo este um problema cada vez mais premente para o mundo dos negócios sem fronteiras.

Por fim, salienta a DREM, em 2024, "5,3% das empresas utilizam tecnologias de Inteligência Artificial (IA), mais 1,8 p.p. que em 2023, sendo as mais utilizadas as que analisam linguagem escrita (text mining) e as que geram linguagem escrita ou falada (criação de linguagem natural)", sendo esta tecnologia ainda ínfima no global das empresas madeirenses, apesar da notória evolução.