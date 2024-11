BVM com mais de 7 mil intervenções este ano

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), Rui Pedro, revelou, na cerimónia do 98.º aniversário da corporação, que este ano, até à data, já foram realizadas 7.005 intervenções. No acto solene, que decorreu no quartel da corporação, o responsável deu ainda conta dos mais de 150 mil quilómetros percorridos nestes quase 11 meses de actividade.

Composta por duas companhias, uma profissional, outra voluntária, no total os Bombeiros Voluntários Madeirenses têm no activo 134 elementos

Alberto João Jardim, presidente da Assembleia Geral, é a ausência mais notada neste aniversário. Ausência justificada devido a intervenção cirúrgica.