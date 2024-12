Furtou 115 litros de gasóleo, baterias e cobre em Santa Cruz e ficou em prisão preventiva

O Comando Regional da PSP Madeira informa que, no passado domingo (1 de Dezembro), um homem, de 41 anos, foi detido pelo crime de furto qualificado e acabou por ficar em prisão preventiva.

De acordo com a autoridade, a intervenção policial foi solicitada pelo proprietário de um estaleiro sediado no concelho de Santa Cruz, após este ter visualizado, remotamente e através de CCTV (câmaras de videovigilância), um suspeito no interior das suas instalações.

"À chegada ao local do carro patrulha e já no interior do armazém, os polícias depararam-se com 5 bidões contendo 115 litros de gasóleo, os quais haviam sido extraídos manualmente de um pesado de mercadorias que ali se encontrava estacionado. Junto a estes objetos sinalizaram ainda 12 baterias usadas e 4 kgs de cobre, acondicionados num “carrinho de mão”, indiciando um ato preparatório para a sua apropriação ilegítima", informa a PSP, através de comunicado.

Após efectuar a busca de segurança no interior e exterior do estaleiro, os policias "localizaram nas suas imediações um homem com as características indicadas pela testemunha, o qual confrontado com os factos assumiu a sua autoria".

A PSP acrescenta ainda que este suspeito é reincidente neste tipo de delitos, estando a cumprir com a medida de coação de apresentações periódicas.

A apresentação do detido a primeiro interrogatório judicial deu-se no dia de hoje e face ao trabalho efectuado pela PSP, aos testemunhos recolhidos e à prova material existente, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.