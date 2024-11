Madeirense suspeito de violar a filha fica em prisão preventiva

O madeirense de 32 anos suspeito de violar a própria filha, uma menina de 10 anos, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O arguido foi hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo ficado indiciado de um crime de abuso sexual de criança agravado.

Segundo a Polícia Judiciária, o indivíduo foi detido no concelho do Funchal.

A vítima, actualmente com 10 anos, sofreu abusos sexuais entre 2021 e 2023 “em número indeterminado de vezes”, sendo que “o agressor aproveitava-se dos momentos em que se encontrava a sós com a menina, durante os fins-de-semana, para consumar os abusos no interior da própria habitação”, informou a PJ.

Segundo o JM noticiou na edição impressa, o crime terá ocorrido no concelho de Câmara de Lobos depois da menina se ter queixado de dores vaginais na escola.

Essa informação terá levado os professores a suspeitar do caso e a alertar os familiares que denunciaram o caso à Polícia Judiciária.