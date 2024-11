Bombeiros de Santa Cruz procederam a vários cortes de árvore

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram hoje alertados para várias ocorrências relacionadas com o mau tempo.

Logo ao início da manhã, pelas 9h20, deslocaram-se à Rua Alberto Teixeira para cortar um ramo de uma árvore que caiu no passeio. Pelas 10h20 foram chamados ao Caminho do Pinheirinho para cortar uma árvore que caiu na via pública e, às 11h07, foram à Estrada do Serralhal sinalizar e ‘desviar’ uma pedra de médio porte que estava a obstruir parte da via.

Às 12h45 a mesma corporação de bombeiros foi alertada para uma árvore de pequeno porte que tinha caído sobre uma viatura sem causar danos de maior.

Além disso, os bombeiros foram mobilizados para a Rua do Pomar, no Caniço, devido à queda de chapas de construção civil que obstruíram a rua, tendo feito a sua remoção.

De referir que a GNR também fez patrulhamento e vigilância no concelho.