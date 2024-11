João Guilherme eleito presidente da JP Santa Cruz

João Guilherme foi eleito presidente da concelhia de Santa Cruz da Juventude Popular.

Durante este mandato à frente da concelhia, estará acompanhado pelo vice-presidente Cristiano França, pela secretária Beatriz Macieira e pelos vogais, Bernardo Silva, Miguel Nunes, Gonçalo Nunes e João Júlio.

Nas declarações que fez à imprensa, o recém-eleito lider da JP Santa Cruz, disse

Estou focado em representar os jovens e enfrentar desafios como o acesso ao primeiro emprego e a habitação. A prioridade é promover igualdade de oportunidades e apoiar os jovens nas suas necessidades João Guilherme, líder da JP Santa Cruz

Com a aproximação do Natal, o presidente da JP de Santa Cruz afirmou que a concelhia “está a organizar uma acção de solidariedade no concelho, entre outras actividades comunitárias.” Segundo o mesmo, a “JP quer ainda incentivar a participação dos jovens na poítica local e convida todos a unirem-se ao projecto”.

Guilherme, aproveitou o momento para deixar uma mensagem de esperança e motivação: "os jovens podem fazer a diferença e ajudar a construir um futuro melhor".