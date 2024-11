PS vê contempladas algumas das suas propostas no Orçamento de Santa Cruz

O grupo do PS Assembleia Municipal de Santa Cruz congratula-se com o facto de terem sido contempladas algumas das suas propostas no Orçamento Municipal de Santa Cruz. Os socialistas abstiveram-se na votação deste documento.

O PS dá conta de que, com base numa "postura coerente e responsável", foram apresentadas várias alterações ao documento, "tendo logrado a aprovação das propostas referentes à criação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo" e ainda a implementação de um programa municipal que promova o envelhecimento activo e os estilos de vida saudáveis. No caso do Plano Desportivo, trata-se de um documento que visa estruturar e orientar acções e políticas para promover o desporto e a actividade física nas diversas dimensões, como formação, competição, infraestruturas, inclusão social e saúde.

O deputado municipal António Alves releva a "postura construtiva com que o PS tem agido ao longo dos quatro orçamentos, contribuindo com propostas importantes para a melhoria da qualidade de vida dos santa-cruzenses". “A marca de água do Grupo Municipal do Partido Socialista em Santa Cruz é a responsabilidade”, refere, destacando o trabalho "sério e digno" que o PS tem vindo a desempenhar enquanto partido da oposição.

Na totalidade foram apresentadas cerca de 20 propostas em áreas como o social, a educação, o desporto, a juventude, a habitação, a cidadania e inclusão, os transportes, o turismo e a causa animal, tendo sido aprovadas as já referidas. Foi ainda identificada como "muito positiva" a proposta de implementação do Orçamento Participativo Municipal, embora tal não seja possível no imediato.

Na reunião da Assembleia Municipal, o deputado socialista alertou ainda para a necessidade de serem implementadas políticas direccionadas para a juventude, tendo em conta que Santa Cruz é um dos concelhos mais jovens da Região.