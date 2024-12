Conferência 'Retratos da Diversidade' visa assinalar Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de Dezembro), instituído em 1998 pela Organização das Nações Unidas (ONU), e o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência (9 de Dezembro), a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira, leva a efeito, terça-feira (3 de Dezembro), a Conferência 'Retratos da Diversidade', que terá lugar, pelas 9h30, no Museu de Electricidade – Casa da Luz.

"Esta iniciativa inclui, num primeiro momento, a abertura da exposição dos trabalhos apresentados no âmbito do Concurso de Fotografia 'Diversidades', bem como a respetiva entrega de prémios", revela à imprensa.

A conferência será proferida por Marisa Simões Carvalho, professora auxiliar e Investigadora, doutorada em Psicologia da Faculdade de Psicologia, Universidade Católica de Lisboa, incidindo sobre a temática 'Retratos da diversidade e inclusão nas escolas'.

Haverá ainda lugar para a tertúlia 'Pensar a Diversidade', na qual participarão Paulo Filipe, director da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche Prof. Eleutério de Aguiar, Ana Maria Pereira Antunes, docente da Universidade da Madeira, Gregório Cunha, fotojornalista, e Marco Gomes, director Regional de Educação.

A sessão de abertura da conferência contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.