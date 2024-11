Orquestra oferece concerto para assinalar Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

Na próxima terça-feira, dia 26 de Novembro, a Orquestra Clássica da Madeira vai oferecer um concerto de entrada gratuita, no âmbito dos eventos comemorativos do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

O espectáculo terá lugar, pelas 21 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, integrado na parceria entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira.

O concerto será realizado pela Orquestra de Cordas 'Ensemble XXI', sob a direcção musical de Yuriy Kyrychenko. A formação é constituída pelo próprio, juntamente com Elena Kononenko, Marcelo Caldeira, Andrei Petrov e Anahit Dalakyan, nos violinos; Rostyslav Kuts e Treneddy Maggiorani, nas violas; Stella Silvian, no violoncelo e Marcello Romagnuolo, no contrabaixo.

Quanto ao repertório, o 'Ensemble XXI' irá interpretar um repertório com obras dos compositores Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Kennedy e Scott Joplin.

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres é assinalado anualmente a 25 de Novembro, data instituída pela Resolução 52/134 da ONU, a 7 de Fevereiro de 2000, com o propósito de alertar para a violência física, psicológica, sexual e social que atinge as mulheres em todo o mundo.

Ao nosso público, contamos com a vossa presença neste interessante monumento histórico da nossa cidade para desfrutar da sublime expressividade da música com estes virtuosos músicos e dessa forma, em união, possamos alertar para o fim da violência contra as mulheres Norberto Gomes, Diretor Artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Sobre o Ensemble XXI, esta orquestra de cordas foi criada no seio da Orquestra Clássica da Madeira, e tem como objedtivo primeiro interpretar obras para pequena orquestra de cordas de compositores dos século XX e XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontramos desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve o 'Ensemble XXI' tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como aborda outros períodos da história da música. Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o 'Ensemble XXI' já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo.

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 – 1791] - Eine kleine Nachtmusik, KV 525 (1787)

Edward Kennedy "Duke" Ellington [1899-1974] - 4 Jazz Songs

Scott Joplin [1868-1917] - 4 Ragtimes

MÚSICOS

Yuriy Kyrychenko (Direção Musical) · Violino

Elena Kononenko · Violino

Andrei Petrov · Violino

Marcelo Caldeira · Violino

Anahit Dalakyan · Violino

Rostyslav Kuts · Viola

Treneddy Maggiorani · Viola

Stella Silvian · Violoncelo

Marcello Romagnuolo · Contrabaixo