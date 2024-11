Regressou a Londres o avião que aterrou de emergência em França em viagem para a Madeira

O avião da easyJet com destino à Madeira que esta manhã divergiu para o aeroporto de Nantes, em França, depois de ter emitido alerta de emergência, acabou por regressar a Londres.

O aparelho, um Airbus A320 acaba de aterrar no aeroporto de Gatwick, em Londres, de onde havia descolado ao início da manhã com destino o Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Viagem interrompida na primeira hora de viagem quando voava a mais de 10 mil metros de altitude, então sobrevoando o extremo Noroeste de França, e desviou a rota para aterrar de emergência no aeroporto de Nantes, cerca das 08:15.

A aeronave permaneceu ‘em terra’ cerca de duas horas, tendo entretanto levantado voo, não para retomar a viagem com destino ao Funchal, conforme programado, mas para regressar à procedência, onde aterrou cerca das 11:20.

À mesma hora na página da ANA este voo que estava previsto ter chegado à Madeira pelas 11:10, permanecia inalterável, mantendo-se ‘em aberto’. Já a partida do mesmo foi alterada, estando prevista para as 17:35.