4.ª Conferência Internacional de Saúde e Inclusão arranca a 28 de Novembro

A 4.ª Conferência Internacional de Saúde e Inclusão tem início marcado para o próximo dia 28 de Novembro, prolongando-se por mais dois dias. 'Saúde Mental e Desenvolvimento Comunitário' é o tema desta iniciativa organizada pela Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi em parceria com o Instituto Superior de Administração e Línguas.

O evento decorre no auditório do ISAL e pretende reunir especialistas que irão discutir práticas inclusivas, estratégias de intervenção em saúde mental e desafios enfrentados em diferentes contextos comunitários, num total de 13 horas de prelecções.

O evento, aberto ao público, contará com várias palestras, entre as quais a que será proferida pela keynote speaker de abertura do evento, Ana Lúcia Faria, psicóloga clínica, professora auxiliar na Universidade da Madeira e directora do mestrado em Psicologia Clínica, Saúde e Bem-Estar e investigadora no Observatório Regional de Saúde Mental. A palestra desta investigadora será dedicada à “Saúde Mental e Educação: estratégias de intervenção em jovens".

Segundo nota à imprensa, Roberto Sousa Rodrigues, médico especialista em Medicina Geral e Familiar no SESARAM e Vice-Presidente da Mesa da Assembleia do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira, Editor da Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e investigador do projecto SmartBear, vai abordar o tema dos “Cuidados de saúde primários e implementação de boas práticas em instituições de saúde”.

Délia Gomes, assistente social na Casa de Saúde Câmara Pestana, irá proferir uma palestra sobre 'Saúde Mental e Desenvolvimento Comunitário: História e Ação da Casa de Saúde Câmara Pestana'.

A advogada Sancha de Carvalho e Campanella, Vice-Diretora Geral do ISAL, Presidente do Observatório dos Direitos Humanos das Regiões Ultraperiféricas, tendo sido Membro do Observatório dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados e Vice-Presidente da Comissão Especializada de Saúde e Proteção Civil na Assembleia Legislativa Regional, irá falar sobre “Direitos Humanos, Práticas Inclusivas e Equidade no Ensino Superior”.

Por fim, Raquel Lombardi, presidente da ACSS, Docente Especializada em Educação Especial e Investigadora da Universidade de Lisboa em Educação Inclusiva, vai debruçar-se sobre o tema da “Educação inclusiva e a gestão das emoções: desafios e oportunidades de intervenção em contexto escolar”.

O painel de abertura será moderado por Diogo Goes, director de Departamento de Ciências Humanas e Ciências Sociais do ISAL e membro do conselho editorial da Assertiveness, Clarity, and Positivity in Health Literacy.