Novo parque de estacionamento público na Estrada Monumental com 82 lugares

A partir de 1 de Dezembro pode contar com mais 82 lugares de estacionamento na Estrada Monumental, graças ao novo parque público integrado no Savoy Residence Monumentalis.

Esta mais-valia irá facilitar o acesso aos vários serviços e áreas de lazer naquela zona, onde já é muito complicado estacionar.

No total, este espaço conta com cerca de 500 lugares de estacionamento, estado o seu acesso garantindo através do ponto mais a Oeste do empreendimento imobiliário, próximo à Travessa da Ajuda.

O parque irá funcionar entre as 8 e as 24 horas. As tarifas a praticar serão de 1,50 euros por hora.

"Este projecto representa um importante contributo para a cidade, oferecendo uma solução prática, numa localização nobre, que acrescenta valor a uma zona com pouca oferta de estacionamento", referem os promotores, em comunicado, acrescentando que "esta iniciativa irá contribuir para uma gestão urbana que valoriza a mobilidade e o bem-estar da população".