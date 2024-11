Câmara de Lobos assinalia Dia Internacional das Cidades Educadoras

Foi com um conjunto de actividades, algumas delas intergeracionais, que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos assinalou, esta sexta-feira, 29 de Novembro, o Dia Internacional da Cidade Educadora.

Do programa faziam parte actividades que enfatizam o papel da cidade como um espaço de aprendizagem contínua, inclusão, sustentabilidade e cultura.

Em comunicado, a autarquia deu conta de que, além do hastear da bandeira das Cidades Educadoras, na Praça da Autonomia, protagonizado por alunos do 3.º ano da EB1/PE do Ribeiro de Alforra, teve lugar, também, a actualização da Carta Educativa de Câmara de Lobos.

Destaque, igualmente, para a mesa-redonda sobre boas práticas de educação inclusiva e sustentabilidade em contexto escolar, com a apresentação de vários projectos de duas escolas do concelho, a Escola B1/PE do Jardim da Serra e a Escola B1/PE Rancho e Caldeira.

Espaço, ainda, para uma performance artística dos alunos dos 3.º e 4.º anos da EB1/PE do Rancho e Caldeira, intitulada 'Conversa de Vizinhas', que, de forma leve e divertida, alertou para questões ambientais e incentivou a responsabilidade individual na preservação do planeta.

Segundo a Vereadora com o pelouro da Educação e Juventude, Sónia Pereira, esta visão reflecte-se nas políticas e projectos do município, que apostam na inclusão, na igualdade de oportunidades e no bem-estar colectivo.