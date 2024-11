Assembleia Legislativa da Madeira assinala Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

A Assembleia Legislativa da Madeira deu, esta tarde, continuidade às comemorações do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, assinalado ontem, 25 de novembro, promovendo um ciclo de iniciativas, que se iniciaram hoje com a colaboração da Associação Presença Feminina. “À Conversa Com…” os autores António Barroso Cruz e Teresa Faria, e a psicóloga da Associação Presença Feminina, Silvana Freitas, foi o mote da tertúlia que pretendeu gerar uma reflexão mais aprofundada sobre a temática.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira começou por referir “que uma em cada três mulheres será vítima de algum tipo de violência, ao longo da sua vida”, recuperando as declarações de ontem da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Sejam as agressões físicas ou psicológicas, as sequelas serão sempre profundas, imprevisíveis e permanentes. É preciso não esquecer que as palavras, como os silêncios, podem ser devastadoras. É preciso lembrar que a rejeição, a discriminação, a humilhação e a indiferença são atos de violência contra os quais todos, mulheres e homens, todos os dias, devemos insurgir-nos”, reforçou. José Manuel Rodrigues espera de “que este ciclo de iniciativas possa contribuir para que, contra a violência e os seus silêncios, vençam sempre a palavra e a escuta”.

Já a presidente da Associação Presença Feminina (APF) salientou que a violência contra as mulheres é um problema grave a que a sociedade deve estar atenta e que termina “muitas vezes com homicídios e femicídios”. A associação, como, entidade parceira do III Plano Regional Contra a Violência Doméstica 2021-2025, tem desenvolvido ações nas áreas da prevenção, destacando-se aqui o trabalho junto dos jovens no âmbito da violência no namoro e de sensibilização familiar. Helena Pestana explicou que a APF garante a proteção às vítimas “através de duas estruturas: uma de atendimento às vítimas de violência e outra de apoio em casa abrigo”. O processo termina com a autonomização das vítimas de violência, “com vista à construção de um novo projeto de vida, criando condições para evitar a ‘revitimização’”.

Os palestrantes António Barroso Cruz, autor do livro “Estórias a nu e cru”, Teresa Maria Faria, autora do livro “Amar e outros verbos”, e Silvana Freitas, psicóloga e técnica de apoio à vítima na Associação Presença Feminina, deram comporto à reflexão sobre a problemática da violência contra as mulheres. Do encontro saiu o apelo “à denúncia dos casos de violência”, de modo a que no futuro possamos ter uma sociedade melhor e respeitadora dos direitos humanos, porque a violência deixa marcas profundas em toda a família, principalmente nas mulheres e nas crianças.

Esta noite, pelas 21 horas, a Orquestra Clássica da Madeira oferece um concerto, com entrada, gratuita no âmbito do "Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres", integrado na parceria entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira.

O concerto será realizado pela Orquestra de Cordas “Ensemble XXI”, no Salão Nobre do Parlamento madeirense sob a direção musical de Yuriy Kyrychenko, constituída pelo próprio Yuriy Kyrychenko, Elena Kononenko, Marcelo Caldeira, Andrei Petrov e Anahit Dalakyan nos Violinos, Rostyslav Kuts e Treneddy Maggiorani nas Violas, Stella Silvian no Violoncelo e Marcello Romagnuolo no Contrabaixo.

O “Ensemble XXI” irá interpretar um repertório de obras dos compositores Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Kennedy e Scott Joplin.