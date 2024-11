Rio Ave vence no Bessa e salta para zona tranquila na estreia de Petit

O Rio Ave venceu hoje em casa do Boavista por 2-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol que marcou a estreia de Petit, antigo treinador boavisteiro, no comando dos vila-condenses.

Um golo de Clayton, logo aos cinco minutos, abriu boas perspetivas ao Rio Ave, que vinha de seis jogos consecutivos sem vencer, formação que ampliou já na reta final da partida, aos 76, por Brandon Aguilera, desferindo um golpe fatal nas aspirações de conquistar pontos por parte dos 'axadrezados', que até vinham de um triunfo em casa do Gil Vicente.

Com esta vitória, o Rio Ave 'saltou' para o 10.º lugar, com 12 pontos, com quatro de vantagem para a zona de descida, enquanto o Boavista é 14.º, com nove.